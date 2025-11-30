В Омске запустили хипстерскую бутербродную

Заведение работает в техническом режиме.

В самом центре Омска, в старинном доме на улице Почтовой, открылась новая бутербродная «Красный свод» (18+) от команды «Свое место». Пока заведение запустили в техническом режиме, и заглянуть туда можно по вечерам, с пятницы по воскресенье.

Главная особенность кафе – интерьер и музыка «а-ля СССР». По данным телеграм-канала «Омск_путеводитель», в распоряжении посетителей широкая бутербродная линейка и трендовая советская посуда. Вкупе с лофтовым оформлением здания заведение выглядит хипстерским.

Отметим, что компанией «Свое место» владеют Игорь Дорохин и основатель сети кофеен, названной его собственной фамилией, Виктор Скуратов. Ранее последний рассказывал, почему дал такое наименование своим заведениям. Организовали пространство представители команды, и проект во многом экспериментальный.