Омский бизнесмен Скуратов рассказал, почему назвал сеть кофеен в честь себя

Известная сеть кофеен могла носить другое название, но в дело вмешалось лекарство от кашля.

Основатель крупной сети кофеен, одноименной с его собственной фамилией, омский предприниматель Виктор Скуратов поделился историей своего бренда в подкасте русской версии издания «Форбс».

По словам предпринимателя, первоначально заведение носило название «Викс», образованное от инициалов Виктора Скуратова. Но после выхода лекарства от кашля с похожим названием возникла путаница, вынудившая предпринимателя изменить название.

Желая создать узнаваемый и легко запоминающийся бренд, он обратился к специалистам по брендингу. Именно они предложили использовать собственную фамилию.

Хотя изначально такая идея казалась сомнительной, теперь бизнесмен убежден, что фамилия в названии позволила ему чувствовать личную ответственность за развитие сети. Также предприниматель рекомендовал другим владельцам бизнеса поступать аналогично.

