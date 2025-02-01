Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За недвижимость он выручил 4 млн, которые вложил в бизнес.
Омский бизнесмен Виктор Скуратов занял второе место в рейтинге лучших работодателей в отрасли «Ресторанные сети» от hh.ru. В интервью YouTube-каналу «Основатели» он рассказал, как открыл сеть кофеен Skuratov Coffee.
Бизнесом Скуратов занялся в 2009 году, когда ему был 21 год. Он купил франшизу за 250 тысяч рублей, а потом даже заложил родительский дом, за который получил 4 млн рублей.
– Первую кофейню я открывал, я занимал деньги у банка, вторую кофейню открывал – было какое-то небольшое количество денег, но мы тоже занимали у банка, – рассказал Скуратов.
На третью и четвертую кофейню бизнесмен уже ничего не занимал.
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·Экономика/Бизнес

За недвижимость он выручил 4 млн, которые вложил в бизнес.
Омский бизнесмен Виктор Скуратов занял второе место в рейтинге лучших работодателей в отрасли «Ресторанные сети» от hh.ru. В интервью YouTube-каналу «Основатели» он рассказал, как открыл сеть кофеен Skuratov Coffee.
Бизнесом Скуратов занялся в 2009 году, когда ему был 21 год. Он купил франшизу за 250 тысяч рублей, а потом даже заложил родительский дом, за который получил 4 млн рублей.
– Первую кофейню я открывал, я занимал деньги у банка, вторую кофейню открывал – было какое-то небольшое количество денег, но мы тоже занимали у банка, – рассказал Скуратов.
На третью и четвертую кофейню бизнесмен уже ничего не занимал.
1050