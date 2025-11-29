Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске собираются переименовать известную остановку

Рядом с ней располагается театр, который сменил название.

В Омске планируют изменить наименование остановки общественного транспорта «Городской театр «Студия» Л. Ермолаевой», расположенной на улице Химиков в Советском округе, следует из материалов Омского горсовета.

Этот вопрос будет рассматриваться 3 декабря на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Необходимость переименования остановки возникла из-за того, что расположенный вблизи нее театр сменил название на «Городской театр имени Любови Ермолаевой». Остановку хотят назвать так же.

О планах изменить наименование остановки на улице Химиков в департаменте транспорта заявляли еще в апреле. Глава ведомства Вадим Кормилец заверял, что необходимые формальности будут соблюдены и пассажирам будет своевременно представлено новое обозначение остановки.

·Общество

В Омске собираются переименовать известную остановку

Рядом с ней располагается театр, который сменил название.

В Омске планируют изменить наименование остановки общественного транспорта «Городской театр «Студия» Л. Ермолаевой», расположенной на улице Химиков в Советском округе, следует из материалов Омского горсовета.

Этот вопрос будет рассматриваться 3 декабря на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Необходимость переименования остановки возникла из-за того, что расположенный вблизи нее театр сменил название на «Городской театр имени Любови Ермолаевой». Остановку хотят назвать так же.

О планах изменить наименование остановки на улице Химиков в департаменте транспорта заявляли еще в апреле. Глава ведомства Вадим Кормилец заверял, что необходимые формальности будут соблюдены и пассажирам будет своевременно представлено новое обозначение остановки.