В Омске из-за снега ввели усиленный режим работы дорожников

Убирать снег будут круглосуточно. Работы уже начались.

Фото: t.me/omskonelove В связи с идущим в Омске снегом дорожные службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства перешли на усиленный режим работы, уборка города будет вестись круглосуточно, сообщили в мэрии.

Обработка дорог противогололедными материалами сейчас ведется на улицах Химиков, Волгоградская, 1-я Трамвайная, 1-я Красная Звезда, 12-я Пролетарская, 25 лет Октября, а также на проспектах Мира, Менделеева, Пушкинском тракте и других.

– Особое внимание уделяется очистке пешеходных переходов и остановок общественного транспорта от снега и наледи. Также ведется очистка общественных территорий, механизированное прометание. Продолжается вывоз снега с городских территорий, – отметили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что днем 29 ноября местами по Омской области ожидается снег, местами сильный, с ухудшением видимости, метель, усиление ветра до 13–18 м/с. На дорогах местами заносы, сильная гололедица.