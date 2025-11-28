Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На Омск надвигается мощная метель

Ветер усилится до 18 м/с.

В Омскую область завтра, 29 ноября, придут неблагоприятные погодные условия.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, местами ожидается снег, метель и ухудшение видимости. Ветер усилится до 13–18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.

Водителям советуют избегать дальних поездок и заранее планировать маршруты передвижения, учитывая осложненную обстановку на дорогах.

1993
·Общество

На Омск надвигается мощная метель

Ветер усилится до 18 м/с.

В Омскую область завтра, 29 ноября, придут неблагоприятные погодные условия.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, местами ожидается снег, метель и ухудшение видимости. Ветер усилится до 13–18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.

Водителям советуют избегать дальних поездок и заранее планировать маршруты передвижения, учитывая осложненную обстановку на дорогах.

1993