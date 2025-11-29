«Кедр» вернул в собственность города землю в омском парке

Ранее компания получила этот земельный участок без торгов.

Принадлежавший компании «Кедр» земельный участок в парке 30-летия ВЛКСМ перешел в собственность города Омска, указано в Национальном портале пространственных данных.

В октябре 2022 года департамент имущественных отношений мэрии продал «Кедру» земельный участок площадью 4800 кв. м в парковой зоне. Сделка состоялась без проведения торгов, что вызвало протест прокуратуры. Надзорное ведомство по итогам проверки указало, что участок относится к землям общего пользования и не может быть приватизирован. Размещенные на нем теннисные корты не использовались по назначению, а у построенного административно-хозяйственного здания не было внутренней отделки. Сама территория находилась в заброшенном состоянии.

Арбитражный суд Омской области еще в феврале признал сделку незаконной и обязал компанию «Кедр» вернуть участок в муниципальную собственность, а депимущества вернуть бизнесменам его стоимость – 4,5 млн рублей. Это решение суда было исполнено лишь недавно.

Более года назад – в августе 2024-го – «Кедр» вернул в муниципальную собственность земельный участок, расположенный справа от главного входа в парк 30-летия ВЛКСМ.

Летом 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной сдаче в аренду земельного участка в парке 30-летия ВЛКСМ, на котором ООО «Кедр» намеревалось строить вторую очередь торгового центра «Парк». По этому делу были задержаны директор «Кедра» Игорь Толчев, прежний руководитель компании, вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань, а также депутат Заксобрания Омской области Дмитрий Павлов, считающийся бенефициаром строительства ТЦ. Спустя некоторое время все трое были отпущены. О судьбе уголовного дела неизвестно.