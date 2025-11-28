«Повсюду мозги и слюна»: омичи боятся эпидемии бешенства после нападения лисы на женщину

Они считают, что никаких мер для предотвращения распространения смертельного вируса власти не приняли.

Жителей Калачинска в Омской области встревожило нападение лисы на женщину. Людей беспокоит, не грозит ли им распространение бешенства. Напомним, дикое животное искусало местной жительнице руки и ноги и могло загрызть ее совсем, если бы не подоспевший сосед. Мужчина убил лису. Пострадавшую женщину отвезли в больницу.

В Главном управлении ветеринарии Омской области сообщили, что взяли пробы с места происшествия и действительно диагностировали у лисы бешенство.

– В настоящее время подготовлен проект указа губернатора Омской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Калачинского района. В период действия карантина на территории проводится комплекс необходимых мероприятий, – сообщили в управлении.

Однако местные жители сомневаются в эффективности этих мер. Никаких обработок места происшествия они не заметили, хотя «там повсюду мозги и слюна этого больного животного».

– Что конкретно вы сделали, какие меры предприняли? Жильцы этого дома сами снег с кровью этой лисы убирали. Вокруг бегают собаки и кошки бездомные, – написала в соцсетях одна из местных жительниц.

Отметим, что в этом году очаги бешенства в Омской области выявляют чаще, чем в прошлом.