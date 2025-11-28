Смертельный вирус захватывает элитный коттеджный поселок под Омском

Это уже второй очаг инфекции в селе.

GigaChat

В селе Усть-Заостровка Омского района обнаружен очередной случай бешенства животного. Зараженную особь обнаружили по адресу: улица Тополиная, 19. Указ о введении карантина опубликован на сайте областного правительства.

Документ предусматривает ограничение территории очага инфекции, где запрещается присутствие посторонних лиц, лечение домашних питомцев, свободный выгул животных и снятие шкур. Также вводится запрет на ввоз и вывоз животных в пределах указанного периметра.

Также в радиусе километра запрещено проводить ярмарки и выставки, ввозить животных и ловить их для вывоза в зоопарки.

Режим карантина продлится до 23 января следующего года.

Село Усть-Заостровка представляет собой коттеджный поселок с элитным жильем, расположенный в 30 километрах юго-восточнее Омска по Черлакскому тракту.

Отметим, что в конце прошлого месяца там уже нашли один очаг бешенства. Ограничения введены до конца этого года.