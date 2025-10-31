Бешенство окружает Омск: смертельный вирус добрался до элитного поселка

Там собираются объявить карантин.

@GigaChat

В селе Усть-Заостровка Омского района обнаружили очаг бешенства. Зараженное животное поймали по адресу Куйбышева, 180.

На сайте областного правительства появился проект указа губернатора о введении карантина. В радиусе 500 метров от очага запретят находиться посторонним, лечить животных и отпускать на самовыгул. Также нельзя ввозить животных на террриторию и вывозить их.

Карантин в Усть-Заостровке будет действовать до 30 декабря.

Напомним, на данный момент карантин из-за бешенства в Омской области действует также в в деревнях и поселках Черлак, Набережный, Красноярка и Гринск.

Отметим, что Усть-Заостровка – это коттеджный поселок в 30 км от центра Омска по Черлакскому тракту (юго-восточнее города). Ранее бешенство также выявили в поселке Андреевский, который располагается примерно на таком же расстоянии, но на северо-востоке.