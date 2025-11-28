Стало известно, почему в Омске приостановили выплаты старшим по домам

Компенсации не будут поступать до 1 января 2026 года.

Omskinform.ru

Стало известно, почему в Омске приостановили льготу по оплате жилья и коммунальных услуг старшим по домам, членам комитетов, комиссии и молодежных объединений ТОС. Напомним, что постановление об этом появилось 25 ноября.

Как объяснили в мэрии, это решение связано с перенаправлением средств на поддержку и развитие самих КТОСов.

– Выплаты активистам ТОС временно приостановлены в связи с перенаправлением денежных средств на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления города Омска, в том числе на создание условий для деятельности комитетов ТОС. С 1 января 2026 года выплаты будут возобновлены, – сообщили в администрации.

Отметим, что условием получения льготы являлось исполнение «задач и функций, возложенных в соответствии с их статусом и полномочиями, предусмотренными Положением о территориальном общественном самоуправлении». Для каждого вида деятельности прописывались критерии.