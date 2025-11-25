Старшим по домам в Омске больше не будут компенсировать «коммуналку»

Причина такого решения неизвестна.

Сегодня, 25 ноября, омская мэрия выпустила постановление о приостановке льготы по оплате жилья и коммунальных услуг старшим по домам, а также членам комитетов, комиссии и молодежных объединений ТОС. Выплат не будет до 1 января 2026 года.

Напомним, льготу ввели 25 декабря 2006 года. Она компенсировала расходы на оплату ЖКХ за счет средств городского бюджета.

Отметим, что условием получения льготы являлось исполнение «задач и функций, возложенных в соответствии с их статусом и полномочиями, предусмотренными Положением о территориальном общественном самоуправлении». Для каждого вида деятельности прописывались критерии.