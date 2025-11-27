Омск-Информ
·Образование

Омские школы и детсады продолжают массово закрываться на карантин

За неделю количество школьных классов на карантине выросло с 98 до 128.

На сегодняшний день, 27 ноября, из-за роста числа случаев ОРВИ в Омске вынужденно закрылись на карантин 128 классов в 27 школах, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на городскую администрацию. Отметим, что неделю назад на карантине были 98 классов в 19 школах.

Аналогичная картина наблюдается и в дошкольных учреждениях. Если по данным на 20 ноября в детских садах были приостановлены занятия в 59 группах в 42 учреждениях, то на сегодняшний момент число таких ограничений возросло до 79 групп в 46 садиках.

