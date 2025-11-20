Эпидемия ОРВИ захватила 98 классов в омских школах

Болеют также воспитанники детских садов.

omskinform.ru

В омских школах и детских садах продолжают распространяться вирусы. В связи с этим классы и группы закрывают на карантин.

Как сообщает «Вечерний Омск», сегодня, 20 ноября, занятия приостановлены в 98 классах 19 городских школ. Полностью на карантин закрылась школа № 148. Не работают также 59 групп в 42 детских садах.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, какие вирусы гуляют на территории Омской области. Жители региона заражаются гриппом А и коронавирусом.