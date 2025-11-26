В полиции заявили, что омичи не хотят «стучать» на своих земляков

В Омской области правоохранительные органы отмечают низкую активность граждан в сообщении о коррупции. Как рассказал заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области, большинство выявленных случаев коррупции фиксируется именно благодаря работе сотрудников полиции.
– Хочу отметить, что коррупционная преступность отличается высокой скрытностью. К сожалению, большинство выявленных фактов фиксируют именно наши сотрудники – это личный сыск и детальная проработка материалов, включая информацию из СМИ. Мы внимательно изучаем, читаем и анализируем все данные для дальнейшей работы, – подчеркнул Владимир Сумин.
Кроме того, по словам правоохранителя, звонков на телефон доверия и конкретных сообщений о вымогательствах или даче взяток в этом году зафиксировано не было.
– Активности граждан нет. Люди, конечно, звонят, упоминают, что «везде воруют», называют даже высокопоставленных лиц, но конкретики практически нет. Мы принимаем такие сообщения, изучаем их и проводим анализ, но фактов, когда кто-то лично столкнулся с вымогательством взятки и сообщил об этом, в этом году не зафиксировано, – отметил Сумин.
Он добавил, что изменить эту ситуацию можно только постепенно, «маленькими шагами», формируя привычку сообщать о нарушениях, иначе универсального способа стимулировать граждан к этому не существует.
Напомним, что ранее в омской прокуратуре раскрыли, почему в Омске растет число зафиксированных взяток.