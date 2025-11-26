Стало известно, почему в Омске растет число зафиксированных взяток

Количество зарегистрированных случаев выросло на 7,2 %.

В Омской области зафиксирован рост числа выявленных фактов взяточничества. С начала года зарегистрировано 307 коррупционных преступлений, почти половина из которых связана с дачей и получением взяток. Количество таких эпизодов увеличилось на 7,2 % и достигло 139 случаев.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области заявил, что рост числа выявленных преступлений связан с активизацией работы оперативных подразделений.

– Здесь исключительно работа оперативных подразделений, которые активизируются в этой части. Мы это обсуждали еще в прошлом году на координационном совещании вместе с руководителями органов правоохранительного блока и наметили для себя, так сказать. Стали лучше выявлять. Да, стали активнее работать именно в этом плане, – подчеркнул Евгений Зобенко.

По его словам, именно благодаря усилению контроля и повышенной внимательности сотрудников правоохранительных органов удается фиксировать больше случаев взяточничества и коррупционных нарушений.

Напомним, что ранее омская прокуратура озвучила «рекордные» суммы взяток за прошедший год.