Омская прокуратура озвучила «рекордные» суммы взяток за год

Минимальная и максимальная сумма взятки в Омске в этом году оказалась разницей в сотни раз.

Сегодня, 26 ноября, в Омске прошла совместная пресс-конференция прокуратуры, следственного комитета и полиции, посвященная контролю за соблюдением законодательства в сфере противодействия коррупции и расследованию соответствующих преступлений.

С начала года прокуроры выявили более двух тысяч нарушений закона и предотвратили принятие свыше пятисот нормативных актов, содержащих коррупциогенные положения.

За этот период в суды было направлено 67 уголовных дел о коррупции, по которым осуждены 62 человека, половина из них – за взятки.

– Наибольшая сумма документированной взятки составила 4,85 млн рублей по делу, находящемуся в производстве. Средний размер – 328 тысяч, общий объем – 24 миллиона. Минимальная сумма – 12,5 тысячи рублей, – сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Евгений Зобенко.

