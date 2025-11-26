Еще 16 омских чиновников попались на взятках

В результате большую часть из них уволили.

В этом году на взятках в Омске попались 16 чиновников. Как сообщили сегодня представители прокуратуры, именно столько завели уголовных дел о нарушении антикоррупционного законодательства.

Прокуроры также направили в суды 16 исков на общую сумму 51,5 млн рублей о возмещении ущерба и обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Еще около 80 госслужащих привлекли к административной ответственности, а 4 организации оштрафовали на 500 тысяч рублей.

– По требованию прокуроров более 700 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе за нарушения антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей, предоставление недостоверных, неполных сведений о доходах и расходах, наличие конфликта интересов, работу в непосредственном подчинении у родственников, – рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Евгений Зобенко.

В результате прокуратура добилась прекращения полномочий 10 лиц.