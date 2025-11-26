Омского перевозчика вызвали «на ковер» из-за массовых жалоб пассажиров

Представителей перевозчика будут учить культуре обслуживания пассажиров и соблюдению финансовой дисциплины при приеме оплаты проезда.

Сегодня, 26 ноября, в администрации Омска состоится встреча с перевозчиком, ответственным за маршрут № 409. Как сообщили в мэрии, в последнее время в департамент транспорта Омска поступает значительное число жалоб от местных жителей на работу маршрута.

Напомним, что омичи отмечают случаи некорректного поведения водителей, опасные маневры на дороге и отказ принять оплату проезда банковской картой.

Специалисты департамента транспорта отреагировали на жалобы и организовали рабочую встречу с представителями перевозчика, осуществляющего обслуживание маршрута.

– Наша задача – совместно с частниками найти пути решения сложившейся проблемы, поделиться работающими инструментами, которые, например, используют в своей деятельности наши подведомственные пассажирские предприятия, – сообщил директор дептранса Омска Вадим Кормилец.

Руководитель департамента также подчеркнул, что проведение систематических инструктажей для водителей должно стать стандартной процедурой для каждого маршрута. Такие занятия помогут улучшить культуру обслуживания пассажиров и укрепить финансовую дисциплину при взимании платы за проезд.

По данным официального сайта СРО «Омские перевозчики», 409-й маршрут обслуживают ИП Вячеслава Доронкина и Николая Семыкина.

Отметим, что маршрут № 409 не единственный, на который поступают жалобы.