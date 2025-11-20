В Омске водитель маршрутки подвергает опасности пассажиров

Особенно страдают пенсионеры.

Омичка пожаловалась в соцсетях на водителя маршрутки № 409. По словам женщины, он не только начинает движение, когда еще не все пассажиры успели войти, но и грубит.

– Утром 19 ноября около 8:49 на остановке «5-й микрорайон» водитель начал движение и закрыл двери тогда, когда отец только зашел на первую ступеньку, – говорится в посте.

Женщина просила водителя открыть двери, подождать отца. Однако водитель резко ответил: «Вы мне не будете указывать, что мне делать. Захотел – закрыл. Я ничего не обязан».

В результате отец омички, едва не упав, так и остался на остановке.

По словам женщины, подобные ситуации происходили и с другими пожилыми пассажирами.