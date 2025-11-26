Стала известна дата открытия винного ресторана в Омске

Заведение расположится в здании на проспекте Карла Маркса.

На проспекте Карла Маркса завершаются последние приготовления к запуску нового винного ресторана «Белла, красное». Заведение уже установило вывеску, а на его официальном сайте появилось сообщение: «Скоро открытие».

По информации собственных источников «Нового Омска», открытие ресторана состоится уже на этой неделе.

Основателем проекта является известный омский озеленитель Евгений Зинченко. Ранее он рассказал «Омск-информу», что «Белла, красное» начнет работу в мае, однако процесс запуска затянулся. Стоит отметить, что предприниматель уже имел опыт в ресторанном бизнесе. Его винный бар «Саша, белое» закрылся в сентябре этого года. Заведение проработало всего 11 месяцев.