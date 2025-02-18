Известный омский предприниматель Евгений Зинченко заявил, что в заведении гостям предложат «натурменю».

Глава фирмы «Братья Грин» Евгений Зинченко раскрыл «Омск-информу» детали своего нового проекта, винного бара и чизерии «Белла, Красное». Точка общепита с летником на крыше откроется в БЦ «Гостиный двор» на Карла Маркса, 32.

Владелец обещал раскрыть смысл названия своего ресторана немного позже.

– Это примерно та же история, что и с другим нашим проектом, «Саша, Белое». Правда, на этот раз название не отсылает к фильму, в данном случае это некий архетип. Как только будут готовы интерьер, логотип и брендбук, мы все расскажем чуть позже, – отметил Зинченко.

Бизнесмен назвал и сроки открытия нового заведения – май нынешнего года.

– Ремонт планируем завершить в апреле. В мае начнем отработки блюд и тренировку персонала. В мае заведение заработает полноценно,

Гостям обещают ценник в рамках разумного, «натурменю» и теплую, домашнюю атмосферу.

– Стоимость блюд и напитков думаем держать в рамках среднего диапазона. У нас есть такие возможности – ферма и продукты собственного приготовления, – подчеркнул Зинченко. – По сравнению с «Сашей, Белое» в новом ресторане планируем расширить меню: собираемся готовить мясо и рыбу, а потом летом появится еще и гриль-меню. Бутерброды с колбасой и сыром и яичница – это история из детства. Мы собираемся предложить их гостям и тем самым воссоздадим домашнюю атмосферу.

Меню разрабатывает владелец бара вместе с сомелье Анжеем Дворецким. Евгений Зинченко также упомянул о неких партнерах проекта, фамилии которых он предпочел не называть. Равно как не озвучил сумму вложений, добавив, что «сколько бы ни сказал, все равно потрачу больше».