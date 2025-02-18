Фишкой заведения станут блюда из собственных продуктов.

В Омске на двух уровнях БЦ «Гостиный двор» на проспекте Карла Маркса, 32, откроется винный бар и чизерия «Белла, красное». Новый проект реализуют владельцы ресторана «Саша, белое» на улице Ленина. Ресторан будет отличаться летником на крыше, верандой и обширным меню.

Особенностью заведения станут продукты с собственной фермы, открытая кухня, большой контактный бар, за которым будут проводиться гастрономические ужины и винные дегустации, а также вкусная комната с продуктами, которые можно взять с собой, сообщает omsk_putevoditel. В проекте участвует известный омский сомелье Анжей Дворецкий.

От предыдущего проекта остались только фонтан и летняя локация на крыше.