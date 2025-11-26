«Соперник почувствовал кровь»: Буше назвал причину поражения «Авангарда»

Главный тренер винит удаления, перевернувшие игру.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 5:6. Омская команда дважды по ходу матча вела с преимуществом в три шайбы, но умудрилась упустить победу, пропустив решающий гол за секунду до конца третьего периода.

Комментируя исход встречи, Буше отметил, что начало матча для «ястребов» было весьма обнадеживающим. Однако ключевым фактором, перевернувшим игру, стали многочисленные удаления.

– Хорошее начало, держали игру под контролем, вели в счете. Но удаления нас сильно подвели, соперник почувствовал кровь и дальше выровнял игру. Победный гол на последней секунде? За 30 лет своей карьеры я много повидал. Конечно, в такой ситуации намного приятнее оказаться на выигрышной стороне, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции.

Теперь «ястребы» возвращаются домой. Следующую встречу «Авангард» проведет 4 декабря на «G-Drive Арене» против ХК «Сочи».