Окулов раскрыл секрет «химии» со звездным легионером «Авангарда» Потуральски

Нападающий рассказал, как им удалось быстро наладить совместную игру и раскрыть потенциал.

Форвард «Авангарда» Константин Окулов рассказал, как ему удалось найти настоящий игровой коннект с американским форвардом Эндрю Потуральски. По его словам, схожий стиль игры помог им быстро подстроиться друг под друга.

– Начали находить друг друга и помогать друг другу. Можно было бы еще лучше. Были моменты игры, где мы могли добавить, больше очков набрать и забить больше. Всегда есть над чем работать! А так я думаю, что у нас есть общее игровое понимание, поэтому складывается какая-то химия, – цитирует слова Окулова «Советский Спорт».

Нападающий также отметил, что сразу было видно высокий класс Потуральски. По словам игрока, легионер обладает отличным видением площадки, уверенным броском, точным пасом и качественным катанием.

– Его старт был тяжелым, для него это первый год в России, но со временем он подстроился и показывает хорошую игру, то, что он умеет делать. Он большой мастер, и не думаю, что у него будут какие-то проблемы дальше, – подчеркнул форвард.

