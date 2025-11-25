Форвард «Авангарда» Окулов раскрыл секреты успеха Ги Буше в Омске

Нападающий поделился, как работа Буше вдохновляет игроков и раскрывает их потенциал.

Hawk.ru

Форвард «Авангарда» Константин Окулов рассказал о подходе главного тренера команды Ги Буше. Игрок отметил его способность сочетать эмоциональность и спокойствие в работе с игроками.

– У него очень много работы именно помимо хоккея. То есть он бывает эмоциональным, когда это нужно, и очень спокойным в другие моменты. Многие тренеры действуют в общей манере, а он пытается найти ключи разными путями. Он очень любит большие собрания. То есть у нас очень много тактической работы. Я впервые столкнулся с таким объемом информации в плане хоккея, – цитирует слова нападающего «Советский спорт».

Кроме того, Окулов подчеркнул, что даже опытному игроку, которому уже 30 лет, работа с Буше приносит много нового и каждый элемент тренерской методики интересно слушать и изучать. Он также добавил, что канадский специалист умеет эмоционально вовлекать команду.

– Он реально проникает в ситуацию и переживает. Наверное, вы даже видели по последней игре: сколько эмоций он вкладывает именно в команду, как он переживает за это. Но он все это делает грамотно. Он действует очень грамотно, умеет вовремя проявлять эмоции и сохранять спокойствие и терпение, а его разносторонний подход как тренера приносит заметную пользу команде, – добавил Окулов.

По словам нападающего, именно сочетание эмоциональности и профессионализма, а также внимание к тактике и индивидуальному подходу к игрокам делает работу Буше уникальной и помогает команде добиваться успехов на льду.