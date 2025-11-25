Омск-Информ
В Омской области через полторы недели нашли водителя, насмерть сбившего пешехода

Инцидент произошел на трассе Омск – Одесское.

В ходе оперативно-разыскных действий был задержан водитель автомобиля «ВАЗ-2112», который ранее сбил пешехода на трассе Омск – Одесское и скрылся с места аварии. 

Им оказался 47-летний житель Таврического района. Мужчину доставили в отдел полиции.

В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

