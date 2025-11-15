Мужчина погиб на трассе: в Омской области снова произошла трагедия с пешеходом

Водитель скрылся с места аварии.

Omskinform.ru

Сотрудники полиции Омской области разыскивают водителя, который сегодня ночью в 02:50 сбил пешехода в Таврическом районе и скрылся с места аварии. Обстоятельства происшествия уточняются.

По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля на 58-м километре автодороги Омск – Одесское сбил 28-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.

Пешеход получил смертельные травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи.

Если у вас есть сведения о ДТП или о водителе, сообщите по телефонам: 79‑35‑04 или 102.