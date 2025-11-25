Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Дошло до пожара: омич затаил злость на спортивный объект

Мужчина попытался сжечь хоккейную коробку.

Мужчина попытался сжечь хоккейную коробку в одном из дворов Омска. Как сообщили очевидцы в соцсетях, инцидент произошел по адресу: ул. Волгоградская, 24, в Кировском округе.

– Волгоградская, 24 мужчина хотел сжечь хоккейную коробку, – сообщили очевидцы в телеграм-канале «Аварийный Омск».

Мотивы и цели поджигателя остались неизвестными.

Отметим, что администрация планировала отремонтировать спортплощадку по этому адресу в прошлом году.

·Происшествия

Дошло до пожара: омич затаил злость на спортивный объект

Мужчина попытался сжечь хоккейную коробку.

Мужчина попытался сжечь хоккейную коробку в одном из дворов Омска. Как сообщили очевидцы в соцсетях, инцидент произошел по адресу: ул. Волгоградская, 24, в Кировском округе.

– Волгоградская, 24 мужчина хотел сжечь хоккейную коробку, – сообщили очевидцы в телеграм-канале «Аварийный Омск».

Мотивы и цели поджигателя остались неизвестными.

Отметим, что администрация планировала отремонтировать спортплощадку по этому адресу в прошлом году.