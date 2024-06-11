24 площадки ждет обычный ремонт, а четыре хоккейные коробки капитально реконструируют.

24 площадки ждет обычный ремонт, а четыре хоккейные коробки капитально реконструируют.

Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, какие спортплощадки в городе ждет ремонт в этом году. Всего будет отремонтировано 28 спортплощадок.

Но ремонт предстоит разный. На 24 площадках он будет скорее косметическим, а четыре площадки полностью реконструируют.

Обычный ремонт предстоит на площадках по следующим адресам:

ул. Стрельникова, 6;

ул. 20-го Партсъезда, 46 (ул. Нефтезаводская, 15);

ул. Малиновского, 10, к. 1;

пос. Береговой, ул. Киселева, 12;

ул. Входная, 19/2;

пр. К. Маркса, 83;

ул. Лукашевича, 1а;

ул. Волгоградская, 24;

ул. 3-я Любинская, 22;

ул. 70 лет Октября, 14, 14/1, 14/2;

ул. Лисицкого, 3в;

ул. Дмитриева, 15;

ул. Конева, 34;

ул. Профинтерна, 15;

ул. Комкова, 5а;

ул. Челюскинцев, 100;

ул. Красных Зорь, 83в;

ул. 21-я Амурская, 1б;

ул. Иртышская Набережная, 19;

ул. Кемеровская, 2;

ул. Октябрьская, 98;

ул. Краснознаменная, 23;

ул. 50 лет ВЛКСМ, 4;

пр. Космический, 39.

А в рамках развития хоккейного движения планируется полная реконструкция хоккейных площадок по адресам: ул. Батумская, 1/3, ул. Серова, 13, ул. Киевская, 4, и ул. Центральная, 10 (пос. Большие Поля).