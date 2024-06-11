24 площадки ждет обычный ремонт, а четыре хоккейные коробки капитально реконструируют.
Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, какие спортплощадки в городе ждет ремонт в этом году. Всего будет отремонтировано 28 спортплощадок.
Но ремонт предстоит разный. На 24 площадках он будет скорее косметическим, а четыре площадки полностью реконструируют.
Обычный ремонт предстоит на площадках по следующим адресам:
- ул. Стрельникова, 6;
- ул. 20-го Партсъезда, 46 (ул. Нефтезаводская, 15);
- ул. Малиновского, 10, к. 1;
- пос. Береговой, ул. Киселева, 12;
- ул. Входная, 19/2;
- пр. К. Маркса, 83;
- ул. Лукашевича, 1а;
- ул. Волгоградская, 24;
- ул. 3-я Любинская, 22;
- ул. 70 лет Октября, 14, 14/1, 14/2;
- ул. Лисицкого, 3в;
- ул. Дмитриева, 15;
- ул. Конева, 34;
- ул. Профинтерна, 15;
- ул. Комкова, 5а;
- ул. Челюскинцев, 100;
- ул. Красных Зорь, 83в;
- ул. 21-я Амурская, 1б;
- ул. Иртышская Набережная, 19;
- ул. Кемеровская, 2;
- ул. Октябрьская, 98;
- ул. Краснознаменная, 23;
- ул. 50 лет ВЛКСМ, 4;
- пр. Космический, 39.
А в рамках развития хоккейного движения планируется полная реконструкция хоккейных площадок по адресам: ул. Батумская, 1/3, ул. Серова, 13, ул. Киевская, 4, и ул. Центральная, 10 (пос. Большие Поля).