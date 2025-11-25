«В рамках эксплуатации»: в Омске на недостроенном метро заметили рабочих

Омичи заметили активность вблизи заброшенной станции метро. Как сообщили очевидцы в соцсетях, рабочие занимались вырубкой растительности.
– Замечена странная активность на территории станции метро Годами росли кустарники, деревья, летом закрывали хоть как то это безобразие и никому до них и дела не было. Сейчас вырубают все с обоих сторон котлована, – рассказали омичи в паблике «Аварийный Омск».
В министерстве транспорта Омской области сообщили, что эти действия являются частью регулярных сезонных мероприятий по уходу и поддержанию состояния объекта. Отметим, что работы проводятся в рамках «эксплуатации» объекта.
– На территории проводятся сезонные работы в рамках содержания и эксплуатации, – рассказали в минстрансе.
Ранее сообщалось, что в Омске не хватает денег даже на консервацию недостроенного метрополитена. Уже несколько лет длятся суды министерств, курирующих не построенную подземку, с федеральными надзорными ведомствами, предписывающими выполнить все работы.