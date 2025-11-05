В Омске не нашлось денег даже на консервацию метро

Споры региональных властей с федералами уже несколько лет находятся в судебной плоскости.

Stable Diffusion

В истории с консервацией омского метро возник новый поворот. Уже несколько лет длятся суды министерств, курирующих не построенную подземку, с федеральными надзорными ведомствами, предписывающими выполнить все работы.

На этот раз Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору обратилось в Арбитражный суд Омской области с исками к минимущества, минтрансу и минстрою, а также у казенному учреждению «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Ведомство обязало обеспечить надлежащую консервацию объектов незавершенного строительства метрополитена. Суд первой инстанции согласился с этими доводами и вынес соответствующее решение 2 сентября. Минимущества подало апелляцию и 29 октября проиграло ее, уточняют «Коммерческие вести».

Отметим, что история с судами началась в 2021 году. Исполнительный лист на принудительную консервацию объекта был выдан 20 сентября 2022 года, на основании чего возбуждено исполнительное производство.

В свою очередь, министерства и казенное учреждение через арбитражный суд просили отсрочку. В качестве доводов приводилось то обстоятельство, что минфин не хочет включить данные расходы в бюджет. Но суды отказывали им в этом. Приставы их штрафовали, но сроки вынужденно сдвигались.

В ходе судебных процессов было заявлено, что отсутствие средств «не освобождает орган исполнительной власти субъекта РФ от обязанности подчиниться органу власти судебной и исполнить его в установленный законодательством срок». Техническая документация на консервацию метро утверждена еще 10 апреля 2018 года. Однако мер по консервации, в том числе «ограничению беспрепятственного, несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию вышеназванных объектов незавершенного строительства, не принято».

Параллельно с минимущества аналогичный иск в арбитраж направило и казенное учреждение, но также проиграло в первой инстанции, а во второй его жалоба 17 октября была оставлена без движения.

Минимущества направило в арбитраж следующий иск о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя, которым крайний срок консервации был установлен на 23 октября 2025 года. Суд первой инстанции уже отказал министерству в этом требовании. Апелляция состоится 18 ноября.