Омский суд отменил незаконную передачу 13 участков коммерческой компании

Теперь земля в районе дендросада и Старозагородной рощи снова принадлежит государству.

Восьмой арбитражный апелляционный суд поддержал требования прокуратуры Омской области и удовлетворил три иска о возвращении земельных участков в районе дендросада и Старозагородной рощи. Речь идет о 13 участках, которые, по данным надзорных органов, были незаконно переданы коммерческой организации. Сейчас на этих землях размещены парк «На Кольцевой», автомойка и офисы продаж двух гостиниц.

Прокуратура установила, что в 2006–2007 годах местные власти оформили в частную собственность более 172 тыс. кв. м земли между улицами Красный Путь, Березовая и 2-я Кольцевая. Формально участки предназначались для сельхознужд, но на деле на них велось строительство коттеджного поселка. Такие земли должны были распределяться через торги, однако они проведены не были.

Дополнительная проверка показала, что часть участков расположена на территории Омского дендрологического сада имени Г.И. Гензе – памятника природы регионального значения. Эти особо охраняемые территории практически не подлежат хозяйственному использованию.