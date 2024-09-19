Прокуратура обратилась в суд с иском к двум компаниям.

Омская прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Ривьера» и ООО «Веста». Ведомство требует вернуть два земельных участка, которые находятся на территории парка-отеля «Мечта» в Чернолучье. Общая площадь участков составляет 71 310 квадратных метров. Эта земля находится в частной собственности незаконно.

На этой неделе аналогичный иск получило ООО «Сосновый бор». Региональная прокуратура обнаружила, что 17 лет назад участок в Чернолучье предоставили в частную собственность, хотя земля входила в состав особо охраняемых природных территорий и имела статус курорта. По закону такие земли не могут предоставляться в частную собственность.

Отметим, что все эти иски – результат масштабной проверки. Ранее прокуратура обратилась в суд с еще семью исками, в которых потребовала вернуть земли из незаконного владения. Эти земельные участки находятся в районе Дендросада, в парке 30-летия ВЛКСМ и в береговой полосе Иртыша.