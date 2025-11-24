Соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Омске завершились сенсацией

Соревнования спортивных пар на этапе Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» в Омске завершились триумфом Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова, представляющих Пермский край.
После короткой программы Чикмарева и Янченков занимали вторую позицию, уступая победителям прошлогоднего турнира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Однако в произвольной программе пермяки показали безупречное исполнение, в то время как Мишина и Галлямов допустили ряд ошибок. Это позволило Екатерине и Матвею не только ликвидировать отставание, но и вырвать победу с отрывом более чем в десять баллов.
Бронзовые медали достались Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву из Москвы.
Итоговые результаты в парном катании:
1. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (Пермский край) – 220,53 балла;
2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 210,99 балла;
3. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва) – 199,97 балла;
4. Таисия Щербинина / Артем Петров (Пермский край) – 199,52 балла;
5. Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко (Москва) – 175,78 балла;
6. Анна Москалева / Артем Родзянов (Москва) – 167,60 балла;
7. Дарья Андреева / Александр Акимов (Санкт-Петербург) – 156,12 балла;
8. Ева Хмелькова / Владислав Антонышев (Московская область) – 148,73 балла.