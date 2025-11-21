Минтранс разрешил омичам кататься на электросамокатах без прав

Однако управлять СИМ по дорогам общего пользования смогут только с 16 лет.

Минтранс России пока не планирует вводить обязательное получение водительских прав для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя директора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Николая Чередниченко.

- Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности. Мы рассчитываем, что если все пойдет по плану, то уже весной 2026 года у нас будут правила дорожного движения. Пока речи о том, что они должны иметь права, у нас нет, - заявил Чередниченко.

Он уточнил, что министерство планирует повысить минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах общего пользования с 14 до 16 лет, при этом в парках такие ограничения применяться не будут.

В марте 2025 года Минтранс сообщил о разработке проекта изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, включая, например, электросамокаты. Согласно проекту, пользователи СИМ будут приравнены к водителям транспортных средств, что накладывает на них соответствующие обязанности и ответственность.

В России правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности действуют с 1 марта 2023 года. Документ, в частности, устанавливает ограничения по скорости, регламентирует использование определенной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя и закрепляет приоритет пешехода перед пользователем СИМ.