Понятие «водитель» распространят на тех, кто использует электросамокаты.

В России могут ввести водительские права для управления электросамокатами, а сами их отнести к транспортным средствам. Соответствующие предложения в Госдуму направил Следственный комитет РФ.

Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, термин «транспортное средство» предлагается распространить на конструкции, используемые для индивидуального передвижения по дорогам, а понятие «водитель» – на лицо, использующее электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности. Самокаты с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт отнесут к подкатегории «М1», что позволит получать права для управления ими с 16 лет. Остальные самокаты включат в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) и будут выдавать права с 18 лет.

Добавим, что, согласно данным МВД, за 9 месяцев 2024 года было зарегистрировано 3897 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Рост по отношению к 2023 году – почти 50 %. В этих авариях погибли 44 человека, в том числе 6 детей. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребенка. Каждое третье ДТП с участием электросамокатов происходит на тротуарах и в пешеходных зонах.

Опросы показывают, что россияне выступают за ужесточение Правил дорожного движения, 54 % высказались о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам.