Одна из самых старых омских «заброшек», «Шайба», снова не нашла владельца

Земля под зданием остается в собственности региона, а проект торгового комплекса заморожен.

В Омске не состоялся аукцион по продаже одной из самых старых зданий города – «Шайбы» – на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова.

Стартовая цена объекта с готовностью 16 % составляла 540 млн рублей, шаг аукциона – 5,4 млн, однако ни один участник не подал заявку.

Недострой был выставлен на продажу без земельного участка, который остается в собственности региона и подлежит обременению.

Напомним, что строительство на этом участке идет уже 24 года. Изначально планировали парковку, но в 2007 году проект сменили на торгово-развлекательный комплекс, что соответствовало разрешенному использованию земли.