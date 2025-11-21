Омск-Информ
·Происшествия

В Омске мошенники «выдают себя» за сотрудников мэрии после фейкового мэра

Злоумышленники звонят пожилым жителям, предлагая якобы «социальные выплаты».

Администрация Омска предупредила пожилых жителей о новой волне телефонного мошенничества.

Злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками мэрии, и предлагают оформить якобы «социальные выплаты». В ходе разговоров они пытаются получить персональные данные – паспорт, ИНН и реквизиты банковских карт.

В мэрии призывают омичей быть бдительными и не передавать личную информацию посторонним, даже если те называют себя сотрудниками городских ведомств.

Напомним, вчера мэр Омска Сергей Шелест сообщил о другом случае мошенничества. В домовых чатах распространялось видео, где он якобы объясняет причины взрыва газа под Ростовкой. На самом деле ролик был сгенерирован нейросетью.

