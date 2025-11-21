Омск-Информ
Общество

Омские котельные «нарвались» на предостережение за холодные батареи

Ранее теплогенерирующие объекты перешли на «режим выживания» из-за аварии на газопроводе.

В Омске Ростехнадзор обнаружил нарушения на предприятиях ООО «Теплогенерирующий комплекс». Согласно данным проверок, опубликованным 19 ноября, две котельные не соблюдали установленные нормы подачи тепловой энергии потребителям.

Так, на котельной на улице 30-й Северной температура подаваемого теплоносителя оказалась ниже установленной графиком на 55,71 %. Аналогичное нарушение зафиксировано и на котельной по улице 22-го Партсъезда, где отклонение составило 55,78 %.

ООО «Теплогенерирующий комплекс» получило предостережение от надзорного органа.

Напомним, что после пожара на газопроводе в поселке Ростовка под Омском жители Амурского поселка пожаловались на холодные батареи в домах. В опубликованной омичами факсограмме сказано, что из-за аварии котельные перешли в режим «выживания».

