В «Авангарде» сделали громкое заявление о звездном форварде Потуральски

В клубе заявили, что вопросов к форварду нет, хотя главная проверка его эффективности еще впереди.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал игру канадского форварда Эндрю Потуральски. Он подчеркнул, что считает хоккеиста профессионалом и не видит оснований сомневаться в его зарплате.

- Да, возможно, нет доминирования уровня Корбэна Найта или, скажем, Уилла, О'Делла - ребят, с которыми я работал. Как оказалось, АХЛ - более медленная лига. Но Потуральски - большой мастер. Не скажу, что он безразличен или отсутствует на льду. Он борется, выигрывает много единоборств - как бы странно это ни звучало, - цитирует Сопина « Спорт-экспресс ».

Генеральный менеджер отметил, что хотя Потуральски часто набирает очки в большинстве, это не является неожиданностью: такой стиль игры характерен для канадского хоккеиста еще со времен его выступлений в АХЛ. Он добавил, что в равных составах сейчас доминирует Дмитрий Рашевский, как это было и в московском «Динамо», а для Потуральски нынешний сезон является новым вызовом.

- Он засиделся в АХЛ. Сейчас в нем проснулся соревновательный дух. В АХЛ у него четыре финала, два выигрышных, MVP сезона и плей-офф. Есть нюансы, связанные с адаптацией: логистика, стиль лиги. В первую очередь - скорость. Для меня это стало откровением. Лига становится быстрее с каждым сезоном. У него есть определенные проблемы с этим, - добавил Сопин.

Генеральный менеджер подытожил, что на данный момент он полностью доволен Потуральски, однако основная оценка его эффективности будет дана по итогам плей-офф, когда станет ясно, насколько он сможет помочь команде. При этом Сопин отметил, что игрок уже входит в число лучших бомбардиров лиги.