·Спорт

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал возможный уход Ги Буше

По его словам, единственной причиной для ухода могут стать серьезные проблемы с результатами команды.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о возможном уходе главного тренера Ги Буше. По его словам, у канадского специалиста сейчас нет намерений уходить.

– Он не скучает. Его семья полностью поддерживает его здесь. Насколько я понимаю, в этом и заключается отличие от ситуации с Бенуа (Бенуа Гру канадский экс тренер челябинского «Трактора» – Прим. ред). Тот скучал по семье и хотел быть с ней, а у Ги наоборот – семья мотивирует его работать и получать удовольствие от работы. Для него это смысл жизни. Они говорят ему: работай, доказывай, показывай результат. Поэтому о возможном уходе он не думает, – цитирует слова Сопина «Спорт-экспресс».

Генеральный менеджер также добавил, что единственным поводом для ухода тренера могли бы стать серьезные проблемы с игровой формой команды и результатами.

