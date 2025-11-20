Омск-Информ
В Омск приедет легендарная группа 90-х «Руки Вверх!»

В прошлом году коллектив уже выступал в городе.

Группа «Руки Вверх!» вновь приедет в Омск с большим концертом. Выступление состоится на «G-Drive Арене» 23 февраля 2026 года (12+), сообщили на официальном сайте коллектива.

Сергей Жуков вновь выйдет на сцену Омска, чтобы зажечь публику культовыми хитами – «Крошка моя», «18 мне уже», «Алешка», «Ай-яй-яй», – а также исполнить новые песни, которые еще не звучали в городе.

Стоимость билетов начинается с 2 900 рублей.

Напомним, что ранее группа «Руки Вверх!» уже приезжала в Омск. Тогда на концерте были замечены игроки «Авангарда» Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов.

