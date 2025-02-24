Хоккеисты «зажгли» под хит «Крошка моя».

В воскресенье, 23 февраля, на «G-Drive Арене», на концерте группы «Руки вверх» (12+) замечены капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающий «ястребов» Наиль Якупов. Спортсмены в ВИП-ложе «зажигали» под песню «Крошка моя» в исполнении Сергея Жукова.

Звезды команды активно подпевали. При этом Шарипзянов хлопал в ладоши. А Якупов еще и пританцовывал, сообщает телеграм-канал omsk_putevoditel.

Ранее «Омск-информ» сообщал, как Наиль Якупов отметил 23 Февраля прогулкой в парке «Зеленый остров». Судя по всему, таким образом форвард завершил праздничный вечер.