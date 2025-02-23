Омск-Информ
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·Спорт

Харизматичный форвард выложил ролик с парка «Зеленый остров».

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов отметил 23 Февраля нестандартно: прогулкой в парке «Зеленый остров» вместо посиделок в семейном кругу. 

– Прогулка по расписанию, – написал форвард в своем телеграм-канале.

Судя по всему, харизматичный нападающий подошел к морозному дню во всеоружии, защитив лицо от мороза и лишнего внимания. Наиль Якупов явно использует короткие выходные для передышки между матчами. В среду, 26 февраля, «Авангарду» предстоит «пацанский матч» против подмосковного «Витязя».

Отметим, что в матче с «Амуром» 22 февраля Наиль Якупов забил свою 100-ю шайбу в КХЛ.

2020
·Спорт

Харизматичный форвард выложил ролик с парка «Зеленый остров».

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов отметил 23 Февраля нестандартно: прогулкой в парке «Зеленый остров» вместо посиделок в семейном кругу. 

– Прогулка по расписанию, – написал форвард в своем телеграм-канале.

Судя по всему, харизматичный нападающий подошел к морозному дню во всеоружии, защитив лицо от мороза и лишнего внимания. Наиль Якупов явно использует короткие выходные для передышки между матчами. В среду, 26 февраля, «Авангарду» предстоит «пацанский матч» против подмосковного «Витязя».

Отметим, что в матче с «Амуром» 22 февраля Наиль Якупов забил свою 100-ю шайбу в КХЛ.

2020