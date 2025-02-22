Гости смогли забросить за секунду до конца матча.

Хоккеисты омского «Авангарда» победили на домашнем льду хабаровский «Амур» со счетом 2:1. Героем матча стал нападающий «ястребов» Наиль Якупов.

В первом периоде он совершил классный проход по правому краю и выложил шайбу на пятачок партнеру по звену Ивану Игумнову, а на 35-й минуте мощным щелчком увеличил преимущество омичей до двух шайб. Для Якупова эта шайба стала 100-й в КХЛ.

За секунду до конца матча гости сумели отыграть один гол, но на спасение игры у хабаровчан банально не осталось времени.

Отметим, что в состав «ястребов» после долгого перерыва вернулись защитник Алекс Грант (не играл три месяца) и нападающий Майкл Маклауд, получивший травму 20 января в матче с «Салаватом Юлаевым».

26 февраля «Авангард» играет дома с подмосковным «Витязем». Начало матча в 19.30.