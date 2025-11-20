Омск-Информ
·Спорт

Голкипер омского «Авангарда» стал лучшим вратарем лиги

В топ-10 также попал воспитанник омской команды.

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован рейтинг лучших вратарей КХЛ по нейтрализованным угрозам ворот. Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков стал лидером по этому показателю, опередив Владимира Галкина из «Автомобилиста». 

Помимо Серебрякова в топ-10 вошел воспитанник омской команды Денис Костин, выступающий за нижегородское «Торпедо».

Напомним, что ранее капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов попал в топ-10 лучших игроков КХЛ сезона 2025/2026.

