«Последняя капля»: легендарный экс-тренер «Авангарда» Хартли покинет «Локомотив»

Увольнение Дмитрия Рябыкина стало точкой невозврата.

ХК Локомотив

Экс-наставник «Авангарда» Боб Хартли покинет «Локомотив», который возглавил лишь в этом сезоне, сообщает «Хоккей без зрителей» со ссылкой на свои источники. По данным инсайдеров, канадский специалист уведомил руководство клуба о намерении уйти до Нового года. За это время ярославцам предстоит найти нового главного тренера.

Источники отмечают, что Хартли еще был готов мириться с отсутствием влияния на трансферную политику. Однако увольнение его помощника Дмитрия Рябыкина стало последней каплей.

По их словам, президент «Локомотива» Юрий Яковлев фактически не ограничивал свое участие в управлении командой, а Хартли крайне болезненно относится к вмешательству в область, которую считает своей тренерской зоной ответственности.

Инсайдеры также предполагают, что за время паузы стороны могли бы попытаться смягчить конфликт, однако двум таким сильным управленцам объективно трудно ужиться в одном клубе.

Однако генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин опроверг слухи, назвав их «глупостями». В беседе с «Матч ТВ» он отметил, что не видит смысла комментировать подобные заявления, фактически отказавшись обсуждать тему возможного ухода главного тренера.

Напомним, что Рябыкин и Хартли вместе работали в омском «Авангарде». Канадский специалист возглавлял «ястребов» с 2018 по 2022 год, и именно под его руководством команда стала чемпионом КХЛ.