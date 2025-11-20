Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичей снова лишат поезда в Крым

Пассажирский состав будет курсировать между Симферополем и Тюменью.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» вновь сообщил об изменении маршрута поезда Симферополь – Омск. С 15 января он будет курсировать только до Тюмени.

– К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле, – сообщает перевозчик.

Ранее сообщалось, что на этом поезде омичи смогут поехать в Крым на новогодние праздники. Рейсы планируются с 17 декабря. Цена начинается от 10,7 тыс. рублей.

·Общество

Омичей снова лишат поезда в Крым

Пассажирский состав будет курсировать между Симферополем и Тюменью.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» вновь сообщил об изменении маршрута поезда Симферополь – Омск. С 15 января он будет курсировать только до Тюмени.

– К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле, – сообщает перевозчик.

Ранее сообщалось, что на этом поезде омичи смогут поехать в Крым на новогодние праздники. Рейсы планируются с 17 декабря. Цена начинается от 10,7 тыс. рублей.