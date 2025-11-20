Омский мост у Телецентра пришлось приподнять ради сложного этапа ремонта

Его поставили на специальные металлический тумбы.

Сегодня ночью, 20 ноября, в Омске начались работы по замене конструктивных элементов моста у Телецентра. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, опоры моста приподняли специальными домкратами и опустили на временные металлические конструкции, заполненные бетоном.

– Его подняли домкратами и опустили на временные устройства для опирания – специальные металлические тумбы, заполненные бетоном, – рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Перед проведением операции балки пролетного строения и домкратные балки усилили высокопрочным металлом, что позволило приступить к переопиранию моста в соответствии с проектом.

Также мэр подчеркнул, что замена опорных частей является одним из самых сложных этапов капитального ремонта моста.

Напомним, что по состоянию на конец октября подрядчик – компания «СтройТраст» – выполнил около 30 % всех работ. До конца этого месяца компания планирует завершить ремонт правой стороны моста и перейти на левую.